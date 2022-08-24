Липецкая область приглашает жителей и гостей региона провести последние выходные этого лета вместе. Впервые в Липецке в один день пройдут два крупных фестиваля: «Джаз на Зелёном острове» и «Липецкий триатлон. Зелёный остров, 113». Праздник подобного масштаба на задействованных территориях стал возможным благодаря их преображению в рамках реализации национальных проектов: «Жильё и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Экология».

Старты спортивного фестиваля начинаются в 9:00. В программе – девять различных дистанций, в том числе длинный триатлон, спринт и забеги-спутники для детей и взрослых. Трассы Липецкого триатлона пройдут по центральным улицам города. Они обладают преимущественно ровными участками с небольшим количеством затяжных, коротких тягунов и спусков, с градиентом от 2 до 8 %. Набор высоты на одном круге составит 181 метр.

Триатлон по-липецки – это к тому же и большая развлекательная программа. В стартовом городке на Зелёном острове всех гостей ждут десятки спортивных площадок и зон активностей. Кроме того, участникам будут доступны зоны восстановления с ледяными ваннами и зоной с миофасциальными релизами. Голос спортивного фестиваля – известный комментатор массовых мероприятий, Олимпиад и чемпионатов мира – Андрей Арих. Звёздные гости – олимпийский чемпион по вольной борьбе Давид Мусульбес, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун.

«Липецк – спортивный город. У нас проходят марафоны, к нам приезжают олимпийские чемпионы, лучшие спортсмены страны, помогают в организации, знают, что в Липецкой области развивается спорт. Уровень проведения триатлона уже совсем другой. Будем поддерживать массовые спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей», – отмечает Игорь Артамонов.

В 17:00 на территории острова начнутся выступления лучших джазовых коллективов страны. Концертная часть продолжится до глубокой ночи и завершится салютом. На эстраде выступят Большой джазовый оркестр Петра Востокова, джаз-бэнд Даниила Крамера и Юлиана Рогачёва с программой «Musica latina». Также в программе – Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew, участница шоу «Голос» Мариам Мерабова, джаз-бэнд Сергея Жилина «Фонограф».

Музыкальный фестиваль «Джаз на Зелёном острове» пройдёт в рамках Года культурного наследия России и празднования 100-летия российского джаза. Приобрести билет можно будет, в том числе, и по «Пушкинской карте». Вход на музыкальное событие для участников триатлона бесплатный.