Липецкий джазовый оркестр с новогодним «Премьер-концертом» выступит 21 декабря в Доме музыки. Все произведения в исполнении коллектива прозвучат впервые. Доступна Пушкинская карта.

Зрители услышат «Dark Side of The Blues – Andy Clark», «Sentimental journey», «Georgia On My Mind» и многие другие произведения. «В нашей новой программе прозвучат мировые хиты в джазовой аранжировке в исполнении солистов оркестра, – рассказал художественный руководитель коллектива Дмитрий Кокшин. – В этом концерте – ощущение праздника и много музыкальной энергетики. Надеюсь, что слушателям это понравится».

«Главные выставочные и концертные площадки, музеи, галереи и театры постоянно предлагают жителям Липецкой области новые интересные проекты. Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. И такие программы делают ее еще ярче, дают возможность увидеть разные грани искусства», – отметил губернатор Игорь Артамонов.