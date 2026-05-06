Джутовые чудеся от учителя физкультуры

Вы когда-нибудь видели, как дерюжная нить, или джут, становится произведением искусства? Педагог с многолетним стажем из Нижней Матрёнки Валентина Николаевна ПОДОЛИНА превращает обычные вещи в изысканные изделия. Учитель по профессии и мастерица по призванию, она доказывает: вдохновение можно найти даже в самых простых материалах.

ПУТЬ МАСТЕРИЦЫ

Валентина из местных. Родилась последней в семье с 6 девочками и двумя мальчиками. Из всех сестриц только она одна заинтересовалась рукоделием и попросила маму научить её вязать спицами. Потом этот навык пригодился ей уже в своей семье. Появился период, когда купить в магазине вещи было проблематично, зато золотые руки мастерицу выручали: обвязывала семью сама, придумывая лично новые узоры. Интернета не было — подглядывать негде, а журналы с картинками вязаных изделий уже истёрты до дыр.

— У меня тоже две взрослые дочери, — говорит В.Н. Подолина, — и они, видимо, пошли в своих тётушек: как-то равнодушно глядели с детства и на спицы с крючками, и на клубки с нитками. Я же не могу сидеть без дела: руки зудят.

Крючок, по её словам, позднее освоила, когда уже внучка родилась. Уж она её обвязывала с ног до головы. И шляпки, и панамки, и чулочки, и платьица… Надо сказать, что только одним делом никогда хозяйка не ограничивала себя. Попутно рисовала и изучала основы хохломской росписи у старшей коллеги, учителя рисования Надежды Митрофановны Овцыновой. Будучи учителем физкультуры, сама вновь садилась за парту. Ей это нравилось. В результате набор разделочных досок в этой технике себе тоже раскрасила. Как и все другие её изделия, — шедевр!

— Внучка подросла и пока не бросается руками что-то делать, — в шутку и всерьёз печалится бабушка.

ИСКУССТВО ИЗ ДЕРЮЖНОЙ НИТИ

— Когда ж очередь дошла до джута, или бечёвки? — спрашиваю рукодельницу. — И теперь коллеги со всего района пальму первенства в этом деле беспрекословно отдают Вам, да и я познакомилась с Вашими шедеврами на районном конкурсе «Мастерами славится Россия», который проводится среди педагогов, и Вы в нём побеждали много раз.

— Примерно лет 8 назад увидела в Интернете такие изделия. Так мне понравились. Решила: тоже научусь! Нитки эти дорого не стоят. Сразу накупила в хозяйственном магазине, да не те: настоящие дерюжки с колючками, ну какую красоту из них можно вывести! Новые приобрела. Начинала с чашечек и цветочков, но всё время мне хотелось научиться делать шикарные розы, потом составлять из них композиции, чтоб как на картине.

Раз решила, значит, сделает. Так и вышло. Несколько лет подряд по всем ночам педагог сидела над такими картинами из джута. А они не маленькие: 40 на 60 сантиметров почти все. Так ещё нужно, чтоб всё эстетично смотрелось: и основу хорошую сделать, и рамку. Кроме ночи, другого времени не оставалось. Днём — уроки, потом — хозяйство. Оно у трудолюбивых Подолиных в тот момент и ранее было огромным: по три коровы держали, 40 поросят, несколько голов быков. Сейчас с супругом сократили подворье.

— В этой работе с джутом я видела свою отдушину, — признаётся мастерица. — Могла и могу до 3 часов ночи просидеть. Меня это успокаивает. В то же время, если вижу «косяк» или не понравилось как-то, сразу развязываю, переделываю или даже выбрасываю. Уж если делать красоту, то безупречно, — так считаю.

— Есть ли у Вас среди всех изделий любимое или с большим трудом «выпущенное»? — интересуюсь у мастерицы.

— Как любому мастеру, мне они все дороги: душу вложила в каждое. Из сложных могу назвать вазу: прежде чем всё оформить джутом, надо было основу склеить. Она у меня из картона и линолеума. После я её обклеивала газетой, покрывала шпаклёвкой. И только потом нитки в ход пошли, а по ним — розы.

ПАПЕРКРАФТ, РОТАНГ И МЕЧТА О МАКРАМЕ

Сейчас учитель физкультуры и завуч по учебно-воспитательной работе В.Н. Подолина тоже не сидит без дела. В какой-то момент она увлеклась паперкрафтом (моделированием объёмных фигур из бумаги). Из нескольких сотен бумажных фигурок сделала лошадь. Недели две корпела над этим.

— У меня мечта — памятник Родина-Мать в этой технике сотворить. Я уже размеры «прикинула». Он ростом примерно 150 сантиметров будет. Потребуется 680 листов бумаги А4 и время. Надо с духом собраться.

Это она рассуждает вслух. Одновременно тут же работает руками: ещё три года назад услышала о ротанге (искусственная лоза) и начала плести кашпо для цветов, «юбки» для новогодних ёлок… Дети просят кухонную мебель из него связать: стол, кресла, шкафчик…

— Имеется ли какое-то рукоделие, что Вы ещё не освоили? — задаю вопрос собеседнице.

— Век живи — век учись! — вспоминает прописную истину учитель. — Я макраме ещё не изучила. Хочу ажурные качели сплести. Фантазий у меня много, но рук-то лишь две!

— И это в Вашем случае, действительно, огорчает, — смеюсь в такт собеседнице. — Жаль, что Вы не всемогущий бог Шива с несколькими руками, а то б столько понавязали уже!