ЕДДС: покой нам только снится

По итогам работы в 2025 году ЕДДС Добринского района была признана лучшей единой диспетчерской службой Липецкой области. Это не первая награда такого уровня для добринцев, только за последние 5 лет наша единая дежурно-диспетчерская служба лишь однажды становилась второй.

Функционал «ЕДДС Добринского муниципального округа», как лаконично описала его начальник МКУ Ирина Рязанцева, прост и одновременно жизненно важен:

— Наша основная задача — оперативный контроль над обстановкой в округе, а также своевременное реагирование на возникающие происшествия и чрезвычайные ситуации. От четкой и слаженной работы наших сотрудников зависит безопасность людей.

Сюда звонят только по серьезному поводу. Пожар, дорожно-транспортное происшествие, вызов неотложки больному человеку. Много сообщений об отключениях электроэнергии, перебоях с водоснабжением. И за каждым входящим — конкретный человек, со своей проблемой, со своей бедой. Помните основной принцип советской торговли «Покупатель всегда прав»? Так и в ЕДДС, любой позвонивший сюда — изначально в привилегированном положении. И если кто-то думает, что диалоги людей с диспетчерами ведутся в лучших традициях аристократических манер, то он ошибается. Под воздействием стрессовых факторов многие люди просто не могут сдержаться, диспетчеры же отвечают человеку максимально тактично и сдержанно. Они — первый барьер между хаосом и порядком, первый луч надежды в темноте отчаяния.

— Наша работа напряженная, как физически, так и морально, — говорит диспетчер Валентина Родионова, — нужно внимательно выслушать каждого звонящего, по возможности постараться его успокоить, параллельно с этим оперативно принять решение о необходимой помощи.

Высокий профессионализм Валентины Родионовой отмечен по достоинству, она заняла первое место в ежегодном конкурсе среди сотрудников ЕДДС Липецкой области. Ее коллеги, диспетчеры Мария Злобина, Татьяна Вишнякова и Ольга Обухова, были удостоены благодарности Центра обработки вызовов системы «112» Липецкой области». А Ирина Щеглеватых, Мария Злобина и Светлана Бокарева получили заслуженные почетные грамоты администрации Добринского района.

За смену в Добринскую ЕДДС поступает не менее ста пятидесяти звонков. Кроме того, добринские диспетчеры обрабатывают информацию, поступающую в службу спасения из соседних районов и областей. Алгоритм действий диспетчеров отработан до автоматизма, а потому максимально эффективен. Приняв сообщение о происшествии, они переадресуют его профильным службам, а те сразу начинают принимать меры по оказанию необходимой помощи.

Рабочие места диспетчеров оборудованы современной оргтехникой, что позволяет оперативно принимать и обрабатывать сообщения граждан. В штате ЕДДС 15 человек, прошедшие специальную подготовку и обладающие необходимыми навыками для работы в экстренных ситуациях. Каждый сотрудник понимает свою ответственность и готов прийти на помощь в любое время суток, без выходных и праздников. Их самоотверженность и преданность делу заслуживают глубокого уважения.

Коллектив женский, дружный и сплоченный. Работают по три человека в смену. Современные технологии позволяют не только принимать звонки по номеру 112, но и в режиме онлайн отслеживать на карте местоположение звонящего. Это нужно для быстрого реагирования в сложной ситуации. Вдобавок ко всему в округе создана хорошая система видеонаблюдения, причем на всей его территории. С помощью камер сотрудникам полиции удается оперативно раскрывать преступления, просматривать материал по ДТП, устанавливать лиц, причастных к порче общественного имущества. В ЕДДС имеется дополнительный источник электропитания, и даже в случае природных катаклизмов служба не будет обесточена.

Программа «Термические точки» — «глаза» пожарных расчетов. Она позволяет с помощью спутниковой связи видеть не только крупные очаги возгорания, но даже небольшие костры. Это особенно важно в пожароопасный период, когда, не дожидаясь сигнала от населения, диспетчер ЕДДС выходит на начальника теротдела и пожарных, чтобы оперативно ликвидировать очаг возгорания.

Очередной успех ЕДДС Добринского округа — не только заслуга самих сотрудников, но и результат грамотного руководства и поддержки со стороны окружной администрации. Осознавая важность службы, руководство муниципалитета уделяет должное внимание материально-техническому обеспечению, создавая оптимальные условия для эффективной работы. Победа в областном конкурсе — яркое подтверждение того, что Добринский округ может гордиться своей Единой дежурно-диспетчерской службой.

Справка ЕДДС: за 2025 год было зарегистрировано 11056 сообщений, в дорожно-транспортных происшествиях на территории Добринского муниципального района пострадало 48 человек и погибло четверо. За отчетный период произошло 140 пожаров без погибших и пострадавших. На водных объектах района зафиксировано 3 происшествия.

Важное напоминание: в ЕДДС Добринского округа можно звонить по номерам 112, 2-19-00, 2-14-44. Звонок на 112 с мобильного телефона возможен даже при отсутствии в аппарате сим-карты и нулевом балансе.