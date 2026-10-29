ЕДДС сообщает. Горели мусор и трава

Минувшая неделя выдалась насыщенной для экстренных служб, о чем свидетельствует статистика обращений. Единая дежурно-диспетчерская служба приняла 243 сообщения, а службы жизнеобеспечения (ДДС) зарегистрировали 269 обращений, что говорит о высокой активности граждан и необходимости оперативного реагирования. Пожарные подразделения совершили 27 выездов, подавляющее большинство из которых было связано с возгоранием сухой травы и мусора. Эти случаи, хоть и кажутся незначительными, могут быстро перерасти в серьезные пожары, особенно в условиях сухой погоды. Напоминаем жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, недопущения сжигания мусора и травы в неустановленных местах.

Оперативная сводка ОМВД за неделю зарегистрировала 94 сообщения. К счастью, криминогенная обстановка оставалась относительно спокойной: произошло всего одно дорожно-транспортное происшествие, которое обошлось без пострадавших. Скорая медицинская помощь была вызвана 118 раз. Это свидетельствует о постоянной потребности в экстренной медицинской помощи и высокой нагрузке на медицинских работников. Газовая служба провела 39 выездов для устранения неполадок, из которых 6 были связаны с утечкой газа. Оперативное реагирование в таких случаях имеет первостепенное значение для обеспечения безопасности граждан. К счастью, по линии электроснабжения аварийных отключений зафиксировано не было, что говорит о стабильной работе энергетических сетей Добринского округа.