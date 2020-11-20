Единая диспетчерская служба в Липецкой области принимает заявки на вызов врача на дом

В единой диспетчерской службе Липецкой области принимают заявки на вызов врача на дом. Услуга доступна для всех поликлиник Липецка. На сегодняшний день принято 2191 заявок. Вызвать врача на дом можно с понедельника по пятницу с 7 до 19. В субботу заявки принимают до 12 часов, так как в поликлиниках работает дежурный врач.

При звонке в ЕДС надо сообщить фамилию, имя отчество, номер медицинского полиса обязательного страхования. Для иногородних нужно уточнить номер паспорта и СНИЛС. Звонки принимаются по номеру 8-800-450-48-48.