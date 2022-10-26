Жители Липецкой области принимают участие в Единой неделе ГТО. Она стартовала в городах и районах накануне и продлится до 29 октября. В первый день в регионе состоялись торжественные вручения золотых знаков отличия ВФСК ГТО. «Возрождение ГТО – это еще один шаг к оздоровлению нации, воспитанию у людей стремления к здоровому образу жизни, формированию гармоничной и всесторонне развитой личности», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.

С момента возрождения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Липецкой области в выполнении нормативов приняли участие более 150 тыс. человек. Обладателями знаков стали 74288 человек. Уже завтра, 26 октября, стартует акция «Иду на рекорд» в номинации «Рекордсмен ГТО: сила». Результатом этого дня станут рекорды центров тестирования по выполнению нормативов:

– подтягивание из виса на высокой перекладине;

– рывок гири 16 кг, мужчины VI-VIII ступени;

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.

Полное расписание Единой недели ГТО можно найти на сайте управления физической культуры и спорта Липецкой области или на странице центра тестирования ВФСК ГТО в вашем районе/городе https://sport48.ru/node/22129.