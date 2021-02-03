Василий Васильевич и Нина Васильевна КИДИНОВЫ из Верхней Матрёнки недавно отметили 50-летие совместной жизни. Супруги – известные в родном селе люди, замечательные семьянины. Всю свою жизнь Нина Васильевна и Василий Васильевич посвятили развитию местного хозяйства – бывшему колхозу имени Фрунзе, где они занимали должности главного агронома и главного бухгалтера. У Кидиновых двое достойных детей и четверо внуков.

Юбиляров с золотой свадьбой пришла поздравить депутат районного Совета депутатов, сторонник партии «Единая Россия» Любовь Васильевна Перова.