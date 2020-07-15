«Единая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты Липецкого горсовета

Внеочередная конференция регионального отделения партии «Единая Россия» состоялась сегодня в областном центре. Были выдвинуты кандидаты в депутаты Липецкого горсовета. 36 человек будут баллотироваться по одномандатным избирательным округам. Список кандидатов был утверждён по результатам тайного голосования.

Глава администрации Липецкой области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Артамонов отметил, что депутатский корпус будет значительно обновлён.

«Мы пересмотрели подход к отбору кандидатов. В список от партии «Единая Россия» вошли уважаемые люди, с хорошей репутацией, которые активно работают в своих районах. Депутаты – первые представители власти, к которым население должно обращаться с проблемами. Они должны помогать действующей власти, ставить задачи перед властью, работать в интересах своих избирателей», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Также на конференции были отмечены липецкие волонтёры, активно помогавшие жителям региона в период пандемии коронавируса. Глава региона вручил добровольцам благодарственные письма.