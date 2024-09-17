Отделение СФР по Липецкой области назначило единое пособие свыше 36 тысячам семей региона на 69 211 детей до 17 лет. На эти цели в 2024 году направлено 5 миллиардов рублей.

«Забота о семьях – одна из приоритетных задач государственной стратегии в Липецкой области. Сейчас в регионе действует множество мер поддержки, которыми можно воспользоваться даже до появления детей на свет, например, консультационная помощь беременным женщинам. И сразу после рождения включается разносторонняя поддержка – единовременные выплаты, ежемесячные пособия и многое другое. Благодаря комплексу мер с 2019 года число многодетных семей в Липецкой области выросло на треть», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для получения выплаты достаточно подать одно заявление. Более 98% обратившихся за получением единого пособия сделали это на портале Госуслуг, остальные — в клиентской службе Отделения СФР по Липецкой области или в МФЦ. Необходимые сведения специалисты Отделения фонда запросили самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

Выплата назначается, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения, установленный в регионе проживания. В Липецкой области это 12 826 рублей. При назначении единого пособия оценивается имущество семьи и трудовая занятость. Для оформления пособия родители и дети должны быть гражданами РФ и жить в России.

Ежемесячное пособие на ребенка до 17 лет включительно выплачивается в размере 50, 75 и 100% величины прожиточного минимума для детей в регионе. В Липецкой области это 6 478, 9 717 и 12 957 рублей соответственно. Единое пособие назначается на 12 месяцев, по истечении которых можно подать заявление о его продлении.

С 1 июня 2024 года расширен перечень доходов, которые исключены из расчета при назначении единого пособия. К ним относятся проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей, выплаты за звание «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава». Не берутся в расчет доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет, если ребенок не менее 6 месяцев расчетного периода обучался очно. Важно отметить, что новые правила не распространяются на доходы детей от самозанятости — они по-прежнему будут учитываться при расчете среднедушевого дохода.

На все интересующие вопросы специалисты соцфонда ответят по телефону горячей линии: 8 (800) 100-00-01. Также актуальная информация размещена в официальных аккаунтах Отделения СФР по Липецкой области в социальных сетях VK, OK, Telegram.