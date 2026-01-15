Единое пособие в Липецкой области выплачивается в проиндексированном размере с 1 января

Отделение Социального фонда России по Липецкой области с 1 января 2026 года осуществляет выплаты единого пособия в новом, проиндексированном размере, исходя из темпа роста прожиточного минимума в регионе.

Первые повышенные выплаты за январь поступят жителям области по графику доставки 3 февраля. Для детей в возрасте до 17 лет размер пособия теперь составляет 7623 рубля, 11 435 рублей или 15 247 рублей, что эквивалентно 50%, 75% и 100% от детского прожиточного минимума соответственно; конкретная сумма назначается в зависимости от уровня доходов семьи. Для беременных женщин размер пособия после повышения составил 8567 рублей, 12 850 рублей или 17 134 рубля.

Данная мера поддержки назначается по результатам комплексной оценки нуждаемости на срок 12 месяцев. Жителям, у которых срок назначения выплаты еще не истек, подавать заявление на перерасчет не требуется, так как Отделение СФР произвело увеличение выплат в автоматическом режиме. Пособие за январь будет выплачено получателям 3 февраля на привычные банковские карты.

По новым правилам в доходе семьи при оценке нуждаемости более не учитывается единовременная материальная помощь от работодателя при рождении ребенка и ежемесячная финансовая помощь пострадавшим жителям Курской области.

За консультацией можно обратиться на горячую линию СФР по телефону 8 (800) 100-00-01, которая работает с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30. Также вся актуальная информация в официальных аккаунтах Отделения СФР по Липецкой области в социальных сетях: ВK, OK, Telegram.