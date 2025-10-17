Единое студенческое сообщество создается в Липецкой области

Стратегическая сессия по формированию единого студенческого сообщества Липецкой области прошла в Городском молодежном центре Липецка. Ее участниками стали самые активные и инициативные студенты региона. Вместе они разработали дорожную карту развития студенческого сообщества, познакомились с возможностями федеральных проектов, такими как студенческий проект «Твой Ход» и программы РСМ, укрепили профессиональные связи в ходе нетворкинг-сессии, обменялись лучшими практиками.

Активисты выдвинули ряд конкретных предложений: создание единого медиапространства студенчества региона, проведение совместных образовательных и волонтёрских проектов. Также инициирован сбор предложений по созданию координационного студенческого совета и разработан план по интеграции местных инициатив с федеральными проектами и программами.

В работе сессии приняли участие финалисты конкурсов «Мисс и Мистер студенчество Липецка – 2025», номинанты регионального этапа «Студент года – 2025», а также представители студенческих советов вузов области. Стратсессию организовало региональное отделение Российского союза молодежи при поддержке Министерства молодежной политики Липецкой области.

«Молодежь должна быть активной и инициативной, участвовать в социально-экономической жизни региона, предлагать идеи, реализовывать проекты, которые им интересны и нужны обществу. Мы ждем от молодых липчан именно такой работы и готовы поддерживать их», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.