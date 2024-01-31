Количество членов «Единой России» в Добринском районе пополнилось еще на 16 человек. Двоим из них по поручению руководителя муниципалитета Александра Пасынкова в торжественной обстановке партийные билеты вручил исполнительный секретарь Добринского местного отделения «Единой России» Александр Полунин. В партийные ряды влились Галина Косицина и Дмитрий Вислогузов. Остальным новым членам партии соответствующие удостоверения передали главы сельских поселений.

— От всей души, — сказал, обращаясь к новым однопартийцам, А.В. Полунин, — поздравляю вас с этим знаковым событием. Желаю приложить все усилия для реализации партийных инициатив, направленных на улучшение благосостояния жителей нашего района.

По информации исполнительного секретаря А.В. Полунина, сейчас в рядах членов партии «Единая Россия» состоит уже около 600 человек. За 2023 год партийные билеты получили почти 140 жителей Добринского района.