Село Черепянь раскинулось по обе стороны реки Дон. Чтобы добраться с одного берега на другой жители пользуются насыпной переправой. Но в этом году из-за сильного паводка ее размыло.

«За последние пять лет это был самый высокий подъем паводковых вод реки Дон на территории нашего района, – рассказал секретарь Лебедянского местного отделения партии, глава района Роман Панфилов. – Вода размыла еще несколько переправ в других селах. Я лично проехал по этим населенным пунктам, проверил, как сейчас обстоят дела. За последние три дня уровень воды спал на 300 см в д. Селище, на 200 см в д. Калиновка и на 250 см в с. Черепянь».

После нормализации уровня воды запланированы работы по восстановлению размытых плотин. Жители села Черепянь просят, чтобы вместо плотины у них построили мост. Единороссы будут добиваться возведения капитальной переправы.

«В настоящее время прорабатывается вопрос по строительству моста в с. Черепянь. Ведется работа по подготовке документов для подачи заявки в Управление дорог и транспорта Липецкой области», – пояснил Роман Панфилов.