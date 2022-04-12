В рамках федерального проекта Партии «Единая Россия» в 2020-2021 годах на территории Липецкой области было благоустроено более 300 объектов. С целью контроля их состояния на территории Елецкого района вместе с заместителем главы района Татьяной Богдановой, главами сельских поселений провели мониторинг состояния объектов благоустройства.

Единороссы побывали на спортивных площадках в с. Казаки и в д. Трубицыно, на стадионе в пос. Солидарность, на центральной площади в пос. Елецкий. Все объекты были сданы в 2020 году и на сегодняшний день требуют мелкого ремонта.

«Жаль, что во многих случаях выявленные недостатки — это дело рук наших же жителей, — сказала секретарь местного отделения Партии Елецкого района, депутат облсовета Екатерина Хрусталева. – В течение месяца будет сделан мелкий ремонт на этих объектах, чтобы устранить все замечания. А я прошу жителей района бережно относиться к имуществу. Ведь все эти площадки, скамейки сделаны для вашего отдыха и занятий спортом».