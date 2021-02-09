В школе села Мазейка прошло внутришкольное соревнование по волейболу среди учащихся старших и средних классов, приуроченное ко Дню юного героя-антифашиста.

Депутат Совета депутатов сельского поселения Мазейский сельсовет, член партии «Единая Россия» Андрей Николаевич Никитин вручил призы победителям и почетную грамоту команде, занявшей второе место.

В Новочеркутинском сельском поселении, в местном Доме культуры, состоялось первенство по настольному теннису.

Депутат Совета депутатов сельского поселения Новочеркутинский сельсовет, депутат районного Совета депутатов, член партии «Единая Россия» Ольга Фёдоровна Овчарова вручила медаль и грамоту Павлу Архипову, занявшему 1 место. Также в баталиях принимали участие и юные спортсмены.

В Демшинском сельском поселении 7 февраля на хоккейной площадке состоялся товарищеский матч по хоккею.

Депутат Совета депутатов Добринского муниципального района Ольга Викторовна Рудакова в перерывах угощала участников ароматным чаем с выпечкой, а по окончании матча вручила призы всем, кто пришёл на эти соревнования.