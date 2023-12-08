На прошлой неделе в областном центре прошла конференция регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия», которую провел секретарь реготделения, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В мероприятии принимала участие и делегация Добринского района. В нее входили руководитель муниципалитета, секретарь Добринского местного отделения «Единой России» Александр Пасынков, члены партии: заместитель главы администрации района Олег Малыхин, исполнительный секретарь местных единороссов Александр Полунин и замначальника юридического отдела Ольга Чернова.

Как рассказал А.Н. Пасынков, конференция началась с подведения итогов работы единороссов. Говорили и о партийных проектах. Игорь Георгиевич отметил, что за пять лет во всех районах было реализовано немало грандиозных проектов. Хороший темп исполнения Народной программы партии. Губернатор также говорил о выполненных работах по строительству и ремонту объектов в сферах культуры, спорта, образования, здравоохранения. Уже готова подобная программа на будущий год.

В тот день были вручены партийные билеты новым членам «Единой России». Среди таковых была и наша землячка, а ныне студентка Липецкого государственного педагогического университета Елизавета Матыцина.