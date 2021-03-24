23 марта вышел юбилейный тираж книги известного липецкого писателя Анатолия Баюканского. Символично, что именно эта книга стала сотой в творчестве автора. Именно ее финансово помогли издать липецкие единороссы совместно с издательским домом «Липецкая газета».

Поздравляя с 95-летием, секретарь регионального отделения, руководитель региона Игорь Артамонов пообещал помочь писателю с изданием книги. И вот сегодня мечта Анатолия Баюканского сбылась. Ещё пахнущие типографской краской издания писателю домой доставили заместитель главы администрации Александр Рябченко, директор издательского дома Оксана Эсаулова и единоросс Константин Власов.

«Мы обещали выполнить просьбу – помочь издать книгу к юбилею писателя. Сегодня 150 экземпляров, наполненные яркими воспоминаниями о жизни, о героях и людях будут распределены по библиотекам районов, – отметил Александр Рябченко. – Для любого журналиста и писателя всегда значим момент, когда книга попадает в руки, когда ее можно полистать и прочитать. Я поздравляю вас с очередным литературным шедевром. Спасибо вам за ваше творчество, которым вы делитесь с молодым поколением».

На обложке книги – логотип «Единой России», членом которой является Анатолий Баюканский. Это прекрасный подарок от гостей к недавнему 95-летнему юбилею Анатолия Борисовича и для всех ценителей его творчества. Сам писатель благодарен активистам партии, ведь именно единороссы пообещали помочь с изданием книги, и сдержали свое слово.

«Моя любовь – это океан, не зря его называют великим. Мало кто знает о жизни в океане, как там бывает трудно и с какими препятствиями приходится столкнуться даже самым отважным. Я задумал серию книг «Хочу все знать», которая сможет стать путеводителем для каждого. Уже написано 30 произведений и одно из них – под заголовком «И восславил Бог народы и страны, реки, моря и океаны». Меня вдохновил наш губернатор. Именно благодаря ему в голове родилась мысль о создании этой книги, – рассказал Анатолий Баюканский. – Спасибо, что «Единая Россия» помогла мне воплотить мечту и издать эту книгу».

Анатолий Баюканский – наш легендарный земляк, журналист, писатель, Почетный гражданин Липецка. Всего на его счету 100 книг, которые переведены на 18 языков мира и более 2 миллионов их экземпляров.