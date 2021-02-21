Добрую акцию перед 23 февраля в очередной раз провели члены партии «Единая России».

Член политсовета Добринского местного отделения единороссов, глава поселения Николай Чижов со своим единомышленником, депутатом сельского Совета депутатов Сергеем Наумовым поздравили с наступающим Днем защитника Отечества ветеранов, проживающих в районном центре. К ним на дом они приехали не с пустыми руками.

Александр Никитич Скворцов уже ждал гостей в парадном кителе с многочисленными орденами и медалями.

— Спасибо вам, мои дорогие, — сказал он, встречая гостей, — что не забываете нас, стариков. Ваше внимание и забота — лучше любого подарка.

В свою очередь единороссы поздравили А.Н. Скворцова с праздником, вручив ему памятный подарок и поблагодарив его не только за ратный подвиг, но и мирный труд после войны.

Гости также поинтересовались состоянием здоровья ветерана, попросили его вспомнить и рассказать памятные события победного 45-го. Александр Никитич рассказал партийцам о всех ужасах войны, где встретил известие о Победе, и пожелал всем ныне живущим не знать того, что пришлось испытать его поколению. Прощаясь, Николай Чижов и Сергей Наумов пообещали А.Н. Скворцову приехать к нему еще не раз.

А вот другой добринский фронтовик Василий Никифорович Денисов визиту гостей из «Единой России» был приятно удивлен. Несмотря на свой почтенный возраст, он не сидит, сложа руки. Вот и в этот раз он занимался работами по ремонту кухни. Буквально пара минут и бывший солдат уже в парадном кителе принимает поздравления от единороссов. Гости пожелали фронтовику самого главного в жизни — крепкого здоровья, а также еще не раз встретить победный май в парадном строю.

Для отметившего недавно 103-й день рождения Виктора Михайловича Морозова такой визит стал также приятной неожиданностью. Бывший фронтовик до сих пор находится в здравии, с удовольствием читает книги и газеты.

— Мы хотим поздравить вас с Днем защитника Отечества, — сказал Сергей Наумов, — кто, как не вы являетесь настоящим защитником Родины, с кого можно брать пример остальным. Примите от нас поздравления и небольшой подарок. Крепкого вам здоровья и долголетия.

Во время поездки единороссам не удалось встретиться с еще одним участником Великой Отечественной войны Николаем Романовичем Меркуловым. Но, как заверил Николай Чижов, поздравления и подарок в канун такого праздника обязательно найдут своего героя.