Состояние гарантийных участков автодорог в Липецком районе 30 марта проверили представили Дорожного агентства Липецкой области и ОГУП «Липецкдоравтоцентр» при участии общественных наблюдателей: регионального координатора проекта «Единой России» «Безопасные дороги» Андрея Трофименкова и председателя общественного совета проекта Александра Кудинова.

Такие проверки качества объектов ремонта проводятся ежегодно. Срок гарантийных обязательств подрядных организаций составляет 4 года. В случае появления дефектов на дорожном покрытии исполнитель работ обязан устранить их за свой счет.

Маршрут объезда начался с 12-километрового участка автодороги Липецк-Октябрьское-Усмань, отремонтированного ООО «Дорожник» в 2020 году. Покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона – в прекрасном состоянии, необходимо будет только обновить дорожную разметку. Это сделают с наступлением устойчивой положительной среднесуточной температуры.

Также комиссия осмотрела 3 объекта, ремонт на которых был выполнен ОГУП «Липецкдоравтоцентр»: 2 километра автодороги Двуречки – Фащевка – Грязи обновили в 2020 году, а 4 км подъезда к с. Боринское и 5 км дороги Вербилово – Грязное – Боринское – в 2019-м . Нареканий ни один из участков у представителя заказчика и общественных контролёров не вызвал.

«В 2021 году будет произведен ремонт огромного количества региональных дорог: 430 км, 61 объект. – Недаром глава Липецкой области назвал этот год Годом дорог. Но мы смотрим не только вперед, мы смотрим и на то, как была выполнена работа в 2019 и 20 –м годах. Дороги в хорошем состоянии, мы благодарим подрядчиков, и просим жителей обращаться к нам, если будут какие-то вопросы по этому поводу», – сказал Андрей Трофименков.

Завершили объезд на автодороге Боринское – Васильевка. 13 километров дорожного полотна привели в порядок в 2020 году досрочно, благодаря дополнительному траншу в рамках финансирования национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который поступил в регион в начале осени. Работы оперативно – за 2,5 месяца – выполнила белорусская компания «ДСУ-1, г. Рогачёв». Дефектов на этом объекте также не обнаружено.

Комиссионные объезды гарантийных участков продолжатся в апреле.