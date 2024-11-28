Делегация единороссов Добринского района приняла участие в конференции регионального отделения «Единой России».

В ходе нее были подведены итоги работы регионального отделения партии в уходящем году, а также обозначены планы на 2025 год. Об этом участникам конференции в своем докладе рассказал секретарь регионального отделения, губернатор Липецкой области И.Г. Артамонов. Он отметил активную работу своих однопартийцев во всех сферах жизни региона и подчеркнул, что в регионе «Единая Россия» проводит перезагрузку всех партийных систем. А среди планов в работе на будущий год он выделил поддержку участников спецоперации и их семей.

— Участники СВО, — сказал Игорь Георгиевич, — это люди, которые делом доказывают свою любовь к Родине. Они активны и инициативны, такие люди будут полезны партии, полезны региону. Нужно активнее привлекать их к проектам и работе в Липецкой области.

В ходе выступления И.Г. Артамонов в деталях рассказал о помощи регионального отделения «Единой России» бойцам спецоперации.

В рамках проекта «Все для фронта — все для Победы» было собрано более 2,7 млрд рублей, отправлено более 500 тонн груза.

Еще более 100 тонн гуманитарной помощи единороссы отправили жителям Курской и Белгородской областей. Для участников специальной военной операции и их семей действует партийный патронаж. Губернатор также рассказал и о других партийных проектах, которые активно реализуются в регионе.

Заместитель секретаря регионального отделения партии, председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков поделился проектами единороссов, которые они запустили в региональном парламенте. В частности, это проект «Липецкая промышленность для Победы», который призван объединить представителей бизнеса региона для изготовления несерийных изделий (например, протезов) с последующей безвозмездной их передачей участникам СВО.

В ходе конференции единороссы провели плановую ротацию членов регионального политического совета. В конце работы конференции И.Г. Артамонов вручил партийные билеты новоизбранным депутатам сельских поселений. В Добринском районе это народные избранники из Добринского и Березнеговатского сельских поселений. Новыми членами «Единой России» стали Иван Афанасьев, Оксана Малыхина, Елена Наумова, Владимир Одинцов, Надежда Харина, Лидия Мочалова, Елена Яблонских.