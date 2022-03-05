Как заверили в администрации района, уже в апреле дороги начнут приводить в порядок

Жители города Лебедяни Липецкой области в соцсетях пожаловались региональному координатору партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги» Андрею Трофименкову на огромные ямы на пересечении улиц Свердлова и Мира.

«Я тут же связался с администрацией района и муниципальным учреждением, отвечающим за содержание дорог, — рассказал Андрей Трофименков. – Они заверили меня, что эти ямы засыпаны щебнем».

С целью контроля координатор партпроекта вместе с общественниками проверил, как дорожники устранили выбоины.

«Ямы, действительно, были засыпаны, но вся эта присыпка легко сдвигалась ногой, не говоря уже про колеса машин, — рассказал координатор партпроекта, — Директор муниципального предприятия заверил меня, что это временная мера. Уже в апреле они приступят к ремонту данного участка дороги, а также других магистралей, которые вошли в программу реконструкции. Я беру этот вопрос под свой контроль».