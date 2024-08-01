Единовременная региональная выплата добровольцам, заключившим контракт для службы в зоне СВО, увеличена в Липецкой области. Теперь её размер — 600 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своём официальном телеграм-канале.

Также 31 июля по указу Президента РФ Владимира Путина до 400 тысяч рублей вырос размер федеральной выплаты контрактникам. Таким образом, жители Липецкой области, подписавшие договор с Минобороны РФ с 1 августа до 31 декабря 2024 года, получат разово миллион рублей.

В Липецкой области продолжается набор в именные подразделения. «Добровольцы получают не только выплаты, но и экипировку — рюкзаки со всем необходимым на первое время, — отмечает губернатор Игорь Артамонов. — Всегда находимся на связи с командованием подразделений, где служат липчане, и оперативно оказываем необходимую помощь». Подробности службы по контракту доступны по телефону 117 и на сайте контракт48.рф. Пункт отбора расположен в Липецке на улице Плеханова, 53а.