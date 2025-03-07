Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что к Международному женскому дню в регионе подготовили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей для матерей, супруг и вдов участников СВО.

«Родные и близкие участников специальной военной операции – это те, кто стоит за каждым нашим защитником. Особенно мамы и жёны. Их поддержка, терпение и любовь помогают нашим бойцам оставаться сильными и уверенными», – отметил губернатор.

Чтобы получить выплату, не нужно подавать никаких бумажных заявлений. Достаточно в личном кабинете на Госуслугах указать реквизиты счёта для получения мер соцподдержки. Статус выплаты можно уточнить у своего семейного куратора в цифровой платформе «Забота», нажав кнопку «Запросить связь».

Если семейного куратора ещё нет, то оформить выплату можно через портал госуслуг по ссылке. Также можно обратиться лично в центры социальной защиты населения. Срок подачи заявлений – не позднее 30 марта 2025 года.