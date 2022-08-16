С 2022 года Отделение ПФР по Липецкой области назначает и выплачивает жителям региона единовременное пособие при рождении ребенка. Получать пособие может неработающий родитель ребенка, его опекун, усыновитель или приемный родитель. Размер пособия в этом году составляет 20 472 рубля 77 копеек на каждого ребенка.

Напомним, это одна из мер социальной поддержки, которые переданы в ПФР из органов социальной защиты населения.

В Липецкой области с начала года 870 гражданам назначены единовременные пособия в связи с рождением ребёнка.

Для оформления пособия следует обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на пособие, в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства или в МФЦ. Отправить заявление в клиентскую службу ПФР можно и по почте. Приложенные копии документов заверяются нотариально. Заявление необходимо подать в течение шести месяцев с даты рождения ребенка.

Решение о назначении пособия выносится в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в ПФР обходимых сведений из организаций и документов заявителя. Срок принятия решения продлевается на двадцать рабочих дней, если необходимые сведения в ПФР не поступили. Если по выплате вынесен отказ, уведомление об этом направляется в течение трех рабочих дней. Средства выплачиваются в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты.