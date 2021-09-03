Отделение Пенсионного фонда по Липецкой области разъясняет, что в соответствии с Указом Президента России единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей будет произведена всем получателям пенсий в сентябре 2021 года. Таким образом, всем пенсионерам, которые по состоянию на 31 августа 2021 года получают страховые пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению, будут выплачены деньги.

Выплата полагается как работающим, так и неработающим пенсионерам, получающим государственные, страховые и социальные пенсии (в т.ч. пенсии по инвалидности и потере кормильца). Если пенсионер получает сразу две пенсии (из Пенсионного фонда России и силового ведомства), то единовременную выплату тоже предоставит ПФР. Если пенсию выплачивает другое ведомство, оно же назначит новую выплату в 10 тысяч рублей.

Обращаться в Пенсионный фонд и подавать заявления на выплату нет необходимости, она будет произведена на основании документов, содержащихся в выплатном деле. Обращаем внимание, что средства выплачиваются тем же способом, что и ежемесячная пенсия: путем вручения выплаты почтальоном на дому или на почте либо путем зачисления на счет в кредитной организации.

2 сентября единовременная выплата в 10 тысяч рублей будет зачислена на счета пенсионеров в кредитных организациях (на карты «МИР» и на безкарточные счета).

Гражданам, получающим пенсию через Почту России, единовременная выплата будет доставляться по графику в тот же день, что и пенсия (до 16 сентября).

Стоит отметить, выплата не учитывается при определении права пенсионера на иные выплаты и меры социальной поддержки. Например, при определении права на ежемесячное пособие по беременности, пособия одиноким родителям детей от 3 до 16 лет или ежемесячную выплату из материнского капитала на второго ребенка до 3 лет.

Согласно указу о выплате, из 10 тысяч рублей удержания не производятся. Отделение Пенсионного фонда России автоматически маркирует выплату как неподлежащую для списания. Если средства все-таки были удержаны, пенсионеру необходимо обратиться в свой банк, чтобы уточнить причину удержания выплаты.