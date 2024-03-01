Молодые педагоги в Липецкой области получают единовременную выплату в размере 120 тысяч рублей. Мера поддержки введена по инициативе губернатора региона Игоря Артамонова в 2022 году.

«Непросто начинать с чистого листа и без опыта, особенно в работе с детьми. Понимая, как молодым педагогам нужна поддержка, мы ввели для них региональные подъёмные и привлекли уже несколько сотен специалистов в наши образовательные учреждения», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

В 2022 году поддержку получили 123 человека, в 2023 году – 220 педагогов. Выплаты предусмотрены для учителей-предметников, логопедов, дефектологов, педагогов-психологов, воспитателей. Поддержка предоставляется тем, кто трудоустроился в образовательные учреждения в течение года после окончания техникума, колледжа или вуза, а также после декретного отпуска или службы в армии.