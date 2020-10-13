Единственная жительница Сомовки отпраздновала юбилей

Десятого октября свой 90-й день рождения отметила единственная жительницы деревни Сомовки Новочеркутинского сельского поселения Варвара Петровна Иванова.

В эту знаменательную дату с поздравлениями и подарками к ней в гости приехали глава сельской администрации Елена Зюзина, директор Александровского ДК Елена Филимонова и местная жительница Надежда Мадеева.

Гости пожелали женщине крепкого здоровья и отметить еще не одну юбилейную дату. За чашкой чая юбилярша вспомнила свою молодость, работу в колхозе, ушедшие в историю шумные деревенские праздники.

Варвара Петровна является ветераном труда. Даже сейчас, несмотря на почтенный возраст, женщина еще содержит огород, в ее хозяйстве есть птица. Хлопотать по хозяйству ей помогает сын.

Чуть позднее единственную жительницу Сомовки приезжали поздравить представители соцзащиты.