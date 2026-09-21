Единство, опыт, и новые друзья

В конце августа состоялся XIII областной молодежный профсоюзный форум «Молодежь и профсоюз. Стратегия будущего». Федерация независимых профсоюзов России объявила 2026 год Годом трудового единства и солидарности. Поэтому форум проходил под девизом «Наша сила всегда в единстве!».

В числе 120 участников масштабного мероприятия была Ирина Буданцева — председатель молодежного совета территориальной организации Добринского округа Общероссийского профсоюза образования. Мы попросили Ирину поделиться впечатлениями от форума и рассказать, какие знания и идеи она планирует применить в своей дальнейшей работе.

— Ирина Владимировна, какую задачу считаете главной в работе молодого профсоюзного лидера?

— Возглавляю молодежный совет совсем недавно — с конца 2025/26 учебного года. Главная задача — собрать вокруг себя инициативных молодых педагогов для реализации самых разных проектов по линии профсоюза. Надеюсь, знания, полученные на форуме, мне в этом помогут.

— Что из услышанного на форуме возьмете себе на вооружение в первую очередь?

— В таком мероприятии, как областной молодежный профсоюзный форум участвовала впервые. Приятно было видеть, что руководители области оказывают ему такое большое внимание. Он начался с приветствия председателя Общественной палаты Липецкой области Елены Гончаровой, председателя Союза женщин Липецкой области Веры Урываевой и, конечно, председателя Федерации профсоюзов Липецкой области Ларисы Кудаевой.

К слову, до этого не была знакома с Ларисой Викторовной лично. А здесь удалось с ней пообщаться, поговорить на волнующие темы. Оказалось, что это очень позитивный, открытый человек, готовый к диалогу. От нее буквально заряжаешься положительной энергией. Самый ценный совет, полученный мною от Ларисы Викторовны в тот день, может быть полезен всем молодым людям: «Не нужно бояться двигаться вперед, к намеченным целям. Не получается сразу — пробуй еще раз, но не сдавайся!».

— Какие мероприятия особенно запомнились?

— За два дня их было много: образовательные, спортивные, творческие. Обсуждали план работы для молодежного совета ФПЛО, получили новые знания в профсоюзном квизе и многое другое.

В рамках форума состоялся живой, откровенный диалог с заместителем губернатора Липецкой области Сергеем Михайловичем Курбатовым. Профсоюзная молодежь поднимала самые разные темы. Я тоже задала свой вопрос руководителю области.

Также на форуме у нас была возможность блеснуть своими творческими способностями. Все, кто хотел, проявили себя на музыкальном вечере. Я тоже решила выступить с песней «Моя Россия», которая, так получилось, завершила концерт. Приятно, что мое выступление было тепло встречено участниками форума.

Но самое главное, мы нашли новых друзей и единомышленников. Ведь с первого же дня работа форума была направлена на сплочение его участников, командную работу.

— Какие инициативы молодых профсоюзных лидеров показались Вам наиболее интересными?

— Особенно интересной оказалась предзащита проектов, которые подготовили мои коллеги. Они выбрали самые разные направления. На мой взгляд, очень полезным может быть решение проблемы эмоциональной нестабильности — или, проще говоря, профессионального выгорания, с помощью создания комнат психологической разгрузки.

Или проект об оказании юридической помощи членам профсоюза, начиная от возможности получить профессиональные ответы на простейшие вопросы, например, о том, как оплачивается больничный лист (молодые работники не всегда в курсе этой темы), — до бесплатной консультации специалиста в случае нарушения работодателем трудовых прав.

Понравилась еще одна инициатива, которую сразу же захотелось взять на заметку. Детские новогодние подарки от профсоюза — дело привычное. А ведь можно так же порадовать и взрослых, которые тоже любят сюрпризы.

Прозвучала идея собирать тематические боксы для взрослых членов трудового коллектива по случаю тех же новогодних праздников или каких-то важных событий в жизни человека.

А еще молодые профсоюзные лидеры региона делились опытом, показывали презентации о том, как они работают в своих коллективах. Получился настоящий обмен опытом.

Досье

Ирина Буданцева — председатель молодежного совета территориальной организации Добринского округа Общероссийского профсоюза образования.

Родилась в п. Добринка. Образование — высшее. Окончила Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт по специальности «дирижер академического хора».

Место работы: учитель музыки Добринской средней школы №2, преподаватель по фортепиано и вокалу Детской школы искусств им. Н.А. Обуховой.

В профсоюзной организации с 2024 года.