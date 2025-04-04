Единую справку о выплатах СФР могут получить жители Липецкой области

Жители Липецкой области могут получить единую справку о выплатах из Социального фонда РФ, не запрашивая отдельные выписки по каждому виду пособий, пенсий или компенсаций. Документ можно заказать через личный кабинет на Госуслугах в разделе «Справка о выплатах СФР», он придёт за 10 дней.

В единой справке — данные о суммах пенсионных, социальных, страховых и компенсационных выплат, которые начислялись гражданину последние 12 месяцев. Если это необходимо, заявитель может указать другой период, за который требуется информация. Документ формируется автоматически по состоянию на последний день месяца, предшествующего дате обращения. Например, при запросе в апреле данные будут актуальны на 31 марта. Важно: в справку не включаются начисленные, но не полученные на момент подачи заявления средства.

По вопросам, связанным с новым форматом справки, можно обратиться на горячую линию Отделения СФР по Липецкой области по номеру 8 (800) 100-00-01.