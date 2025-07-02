Единые дни дорожной безопасности проходят в детских оздоровительных лагерях Липецкой области

В детских оздоровительных лагерях Липецкой области проходят профильные мероприятия, посвящённые дорожной безопасности. Автоинспекторы напомнили школьникам правила дорожного движения, провели познавательные мероприятия и квесты.

Так, в Измалковском округе в оздоровительном лагере «Мечта», действующем в селе Афанасьево при местной школе, состоялся Единый день дорожной безопасности. Педагоги разъясняли ребятам основные правила безопасного поведения на дорогах, был организован конкурс тематических рисунков, профильные игры, демонстрировались видеоролики по основам ПДД. Аналогичную акцию автоинспекторы провели в оздоровительном лагере «Территория детства» при школе № 4 Усмани. Профилактическое занятие прошло в школьном автогородке. Дорожные полицейские сделали особый акцент на безопасном управлении велосипедами и электросамокатами.

Воспитанники летнего лагеря «Гармония» детско-юношеского центра Лебедяни приняли участие в познавательном мероприятии «Дорога без опасности». Педагоги напомнили ребятам о факторах транспортных рисков и помогли школьникам изготовить световозвращающие элементы одежды, которые сделают ребят заметными для водителей в тёмное время суток. Квест «Знай! Помни! Соблюдай!» состоялась в лагере «Радуга» при местной школе в поселке Солидарность Елецкого района. На тематических станциях ребята демонстрировали знания ПДД, решали логические задачи, участвовали в командных состязаниях и практических упражнениях.

«Чтобы в летние дни отдых детей был защищен от дорожных аварий, очень важно регулярно проводить в местах массовой концентрации несовершеннолетних подобные мероприятия», – подчеркнул руководитель региональной Госавтоинспекции Андрей Панасович.