Единые дни дорожной безопасности проходят в пришкольных лагерях Липецкой области в рамках областного профилактического мероприятия «Внимание – дети!». Автоинспекторы напоминают ребятам о правилах безопасного поведения на трассах, сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.

В Ельце сотрудники Госавтоинспекции побывали в городских школах №№ 17, 15 и 23, а также в православной гимназии и школе «Развитие». Акции проводились под лозунгом «Мы выбираем жизнь!». Детей проинформировали о дорожной аварийности в городе и ее основных причинах. Особо во время бесед отмечали важность осторожного и внимательного поведения при переходе проезжей части. Также полицейские напомнили школьникам правила безопасного передвижения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности.

Для лучшего усвоения основ транспортной культуры автоинспекторы при содействии родительских патрулей провели в детских лагерях акции «Граффити дорожной безопасности». Ребята у переходов наносили на асфальт призывы к юным пешеходам «Осмотрись», «Оглядись по сторонам», «Отвлекись от телефона». Этим они хотели напомнить сверстникам о важности соблюдения основных норм дорожной безопасности.

«Лето – время каникул. Чтобы отдых ничто не омрачало, важно помнить про правила дорожной безопасности. Сейчас профилактика дорожно-транспортного травматизма актуальна как никогда, хотя этой теме нужно уделять особое внимание в течение всего года», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.