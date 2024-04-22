Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» прошёл в минувшие выходные в Липецкой области. Для абитуриентов работали четыре площадки: Липецкий государственный технический университет, Липецкий металлургический колледж, Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий, Липецкий медицинский колледж. Их посетили больше 2 000 человек.

Школьники познакомились с востребованными в регионе специальностями, прошли анкетирование по профориентации. На площадках мастерских колледжей для них провели экскурсии в формате профессиональных проб. Родители будущих абитуриентов получили консультации по вопросам приемной кампании.

Федеральная программа «Профессионалитет» запущена 1 сентября 2022 года. Она направлена на сокращение сроков обучения для рабочих профессий. В проект интегрированы компании-работодатели, образовательная программа разрабатывается с учетом их запросов. В мастерских колледжей студенты получают практические навыки, максимально приближенные к реальным условиям работы, и могут трудоустроиться на предприятиях.

«После обучения по программам «Профессионалитета» регион получает востребованного специалиста с фактически гарантированным местом работы. Таким образом мы сможем закрыть проблему дефицита кадров для конкретных предприятий-партнёров проекта», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.