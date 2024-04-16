Единый день открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет» состоится 20 апреля на площадках Липецкого государственного технического университета, Липецкого металлургического колледжа, Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий, Липецкого медицинского колледжа. Он начнется в 10:00.

На собрании для родителей будут представлены актуальные профессии, организованы экскурсии в формате профессиональных проб. Выпускники смогут пройти опрос для определения своих интересов, получить интерактивные консультации, посетить ярмарку профессий колледжей и техникумов Липецкой области, а также принять участие в мастер-классах по различным специальностям.

В прошлом году в ЛГТУ подписано соглашение о партнерстве между участниками «Кластера цифровизации энергетики». Университет получил грант в 100 млн рублей на создание кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Университетский колледж будет готовить кадры для топливно-энергетического комплекса. ЛГТУ стал четвёртым в регионе образовательным кластером по федеральной программе «Профессионалитет», а также первым, где принимает участие вуз.

«Проект «Профессионалитет» качественно меняет среднее профессиональное образование, соотнося его с потребностями работодателей. Студенты в кратчайшие сроки осваивают сложнейшие процессы производства и после успешного завершения учебы могут трудоустроиться на предприятиях-партнерах», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.