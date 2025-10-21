Единый день открытых дверей «Профессионалитета» в Липецкой области посетило больше 3000 абитуриентов

Всероссийский Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» в Липецкой области посетили больше 3000 человек. Будущие абитуриенты и родители побывали на площадках ЛГТУ, Липецкого металлургического колледжа, Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий, Липецкого медицинского колледжа, ЕГУ. С 2025 года программа «Профессионалитет» вошла в состав национального проекта «Молодёжь и дети».

В ЕГУ имени И. А. Бунина кластера «АгроХимБиоТех» для школьников провели мастерклассы по пчеловодству, масличным культурам, тесты на определение профессиональных компетенций. В следующем году по «Профессионалитету» здесь планируют принять 90 студентов. Руководство университета рассказало о востребованности специалистов среднего звена и карьерных перспективах выпускников. В Липецком металлургическом колледже в кластере «Металлургия Липецкой области» прошло родительское собрание, экскурсии в формате профессиональных проб, интерактивное консультирование, анкетирование по определению интересов, а также мастер-классы в мастерских и встреча с работодателями. В Центре образовательно-производственного кластера «Цифровое машиностроение Липецкой области» Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий гости узнали о приоритетных отраслях экономики нашего региона. В Липецком медицинском колледже в кластере «Здравоохранение Липецкой области» будущие абитуриенты попробовали оказывать первую медицинскую помощь, проводить десмургию и выполнять базовую сердечно-легочную реанимацию. Под руководством опытных преподавателей школьники измеряли артериальное давление, пульс и дыхание. Родителям подробно рассказали об условиях поступления, возможностях целевого обучения, мерах поддержки для студентов и выпускников. В ЛГТУ в кластере «Цифровизация энергетики» девятиклассники попробовали себя в роли операторов цифровой подстанции. Для ребят провели мастер-класс по анализу цифровой подстанции и познакомили с направлениями подготовки.

«Проект «Профессионалитет» стратегически важен для экономики региона, поскольку он дает молодёжи реальную возможность получить востребованную профессию с перспективой хорошего заработка, а предприятиям позволяет решать кадровые задачи на будущее», – не раз подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.