Единый стандарт цифровой инвентаризации для органов власти и централизованной бухгалтерии выработан в Липецкой области

Стратегическая сессия, посвящённая переводу годовой инвентаризации в цифровой формат, прошла в Липецке. Она объединила представителей исполнительных органов власти и специалистов Централизованной бухгалтерии, чтобы устранить межведомственные противоречия и выработать единые правила взаимодействия.

Ключевая цель сессии – переход от разрозненных действий к единому стандарту на основе электронного документооборота. Участники согласовали регламент своевременного информирования об изменениях форм и экстренных решениях, а также утвердили сквозной график инвентаризации с чёткими сроками и ответственными.

Отдельное внимание уделили новым требованиям ФСБУ – федерального стандарта бухгалтерского учета: расширению обязательных случаев инвентаризации, ужесточению требований к комиссиям и изменению порядка учёта излишков, недостач и пересортировки. Каждый участник зафиксировал личное обязательство по устранению проблемных зон.

«Инвентаризация — это вопрос достоверности учёта, эффективности использования ресурсов и качества государственного управления. Давайте работать как одна команда, чтобы сделать процесс 2026 года чётким, своевременным и качественным», — обратился к участникам руководитель проекта АО «ПСР» Госкорпорации «Росатом» Сергей Ильин.