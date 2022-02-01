Единая диспетчерская служба региона выводит дополнительных сотрудников в период подъёма заболеваемости коронавирусом. К 45 операторам присоединяются 15 студентов-волонтёров Липецкого медицинского колледжа, прошедших необходимое обучение по работе с заявками. Все они будут обслуживать вызовы по линии сферы здравоохранения, в том числе записывать на вакцинацию и вызывать врача на дом.

Кроме того, запланирован запуск голосового помощника, который будет создан на базе искусственного интеллекта, и позволит дополнительно обслуживать до 2500 звонков по медицине в сутки. Предварительная дата запуска новой системы – 11 февраля.