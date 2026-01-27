Эффективность работы по патриотическому воспитанию в Липецкой области в 2025 году обсудили в регправительстве

Больше 360 тысяч липчан приняли участие в акциях и проектах патриотической направленности в 2025 году. Это не считая патриотического воспитания в рамках школьной программы и обучения в СПО, а также работы с допризывниками. Какая именно работа проводилась, какие новые направления появились, обсудили в правительстве Липецкой области на координационном Совете по патриотическому воспитанию населения региона, которое провел вице-губернатор Роман Балашов.

«Патриотическое воспитание – это именно то, что спасает страну изнутри. Мы должны понимать, что только воспитанная в духе любви и преданности своему государству молодежь, придя нам на смену, сможет обеспечить процветание нашей Родине. Хочется поблагодарить всех, кто прилагает усилия, работая в этом направлении», – сказал Роман Балашов.

Согласно минобразования региона, азам военной службы школьников обучают на уроках «Основы безопасности и защиты Родины», а также в рамках сборов на базе военно-патриотического лагеря «Авангард», где юноши 10 классов получают теоретические и практические знания. Кроме того, на базе ВПЛ «Авангард» проводятся летние тематические смены. Большой охват имеет спартакиада допризывной молодежи. Также важную роль в патриотическом воспитании играют многочисленные кадетские классы и молодежное движение ЮНАРМИЯ.

Значительный вклад в военно-спортивную подготовку вносит ДОСААФ. Эта организация в регионе переживает модернизацию: обновляется материально-техническая база, открываются новые направления подготовки, в том числе управление БПЛА, парашютный спорт, ИТ и кибербезопасность. В планах – обучение по нескольким военно-учетным специальностям, которые усилят обороноспособность страны.

Серьезный вклад в воспитание патриотов вносит углубленное изучение отечественной истории и краеведение. Для этого в регионе проводятся многочисленные акции, в том числе реконструкторские фестивали, создаются музеи, открываются мемориальные доски и парты Героев в школах. Участники заседания согласились, что патриотическое воспитание в Липецкой области должно вестись системно, объединяя усилия образовательных организаций, общественных движений, госструктур.