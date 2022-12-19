Липецкая область обладает существенным потенциалом для развития экспорта промышленной продукции, реализация которого напрямую зависит от внедрения технологий бережливого производства для повышения эффективности и сокращения издержек. Об этом говорили эксперты на конференции, организованной Центром поддержки экспорта Липецкой области и Региональным центром инжиниринга и кластерного развития, входящими в состав центра «Мой бизнес», совместно с Липецкой торгово-промышленной палатой, АНО «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда» и правительством Липецкой области.

Липецкая область является одним из лидеров Центрального федерального округа в поставках промышленной продукции. В регионе расположены производственные площадки таких компаний как «Йокохама» (Япония), «Бекарт», «Индастриз», «Дж.Т.И. Елец», «Производительная компания «Энерком». Участники межрегиональной научно-практической конференции «Экспорт в новых условиях: запросы, требования, результаты. Экспорт через бережливое производство», которая состоялась в Липецкой областной универсальной научной библиотеке, отметили важность бережливого производства не только для крупных компаний-лидеров индустрии, но и для предприятий малого и среднего бизнеса.

Директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов отметил важное значение внедрения системы бережливого производства на экспортно ориентированных малых и средних предприятий. «Меньше потерь на производстве – больше эффективность. Липецкие предприятия отгружают продукцию в 46 стран мира. Применение бережливых технологий значительно увеличивают конкурентоспособность компаний, что способствует выходу на международный рынок», – отметил Анатолий Гольцов.

Важной частью конференции стало подписание «Зеленого кодекса», свода добровольных принципов экологически ответственного ведения предпринимательства новыми участниками. Федеральный проект «Зеленый кодекс» в Липецкой области был представлен в 2019 году Торгово-промышленной палатой Липецкой области и подписан Дж.Т.И. Елец, а также другими ведущими предприятиями региона. На сегодняшний день в Липецкой области инициативу поддержали 10 компаний. Основные принципы кодекса – соответствие требованиям экологического законодательства, добровольное внедрение наилучших доступных технологий, рациональное использование ресурсов и сведение к минимуму воздействия на окружающую среду.