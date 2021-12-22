Круглый стол «Бережливое производство как инструмент развития кооперационных связей в предпринимательстве» состоялся накануне в рамках ежегодной региональной научно-практической онлайн-конференции в Липецкой областной научной библиотеке. Организаторами выступили Региональный центр инжиниринга и кластерного развития Липецкой области, входящий в структуру центра «Мой бизнес», совместно с Союзом «Липецкая торгово-промышленная палата».

Открывая встречу, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов отметил важное значение внедрения системы бережливого производства на малых и средних предприятиях. «Мы действуем на опыте больших предприятий, внедривших бережливое производство много лет назад, среди которых НЛМК и компании-резиденты ОЭЗ. Сегодня наша главная задача – максимальное внедрение бережливого производства в малый и средний бизнес. И этот процесс происходит постоянно, мы увеличиваем эффективность всех сфер бизнеса. Производственники успешно участвуют в программе «Выращивание», а другие предприниматели проходят обучение в Региональном центре компетенций, с которым мы непрерывно сотрудничаем», – подчеркнул президент ТПП.

Участники форума – главы и специалисты районных администраций, начальник Регионального центра инжиниринга и кластерного развития Липецкой области Александр Шацких, начальник Центра поддержки предпринимательства Наталья Родионова, начальник офиса «Мой бизнес» Ольга Зиновьева, руководители предприятий области, ученые – познакомились с докладами представителей научного сообщества. Среди них были ученые Воронежского государственного университета, Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, ЛГТУ, Липецкого филиала РАНХиГС, ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, ЕГУ имени И.А. Бунина. Успешным опытом в реализации программ «Бережливого производства» поделились компании «Йокохама (Япония), «Индезит Интернешнл» (США), НЛМК, Региональный центр компетенции в сфере производительности труда. В рамках интерактивной сессии участники и эксперты разобрали конкретную ситуацию, стоящую перед реальным бизнесом, и предложили варианты успешного решения проблемы.

Сегодня при участии Регионального центра инжиниринга и кластерного развития Липецкой области осуществляется восемь проектов по внедрению бережливого производства, в прошедшем году поддержку получали три компании. «Бережливое производство – это ответ на запросы времени, соответствие ускоряющемуся темпу жизни. Многие операции нужно делать быстрее, дешевле, качественнее. Необходимо перестраивать процессы, которые не несут улучшений для людей, и обмениваться лучшими практиками», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.