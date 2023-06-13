Экзамены по биологии и иностранным языкам (письменная часть) проходят 13 июня. Заявления на участие в ЕГЭ по биологии подали 773 выпускника, по иностранным языкам — 557 человек. Для организации ЕГЭ будет задействовано 19 пунктов проведения экзаменов.



ЕГЭ по иностранным языкам проводится в несколько дней: 13 июня – письменная часть, 16 и 17 июня пройдет устная часть экзамена. Липецкие выпускники сдают английский, немецкий и французский языки. Один выпускник выбрал для сдачи ЕГЭ испанский язык.

Письменная часть экзаменационной работы по иностранным языкам состоит из четырех разделов, включающих в себя 38 заданий. Время выполнения письменной работы в 2023 году увеличилось на 10 минут и составляет 3 часа 10 минут. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам–22 балла.

Экзаменационная работа по биологии состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий. Время на ее выполнение 3 часов 55 минут. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии – 36 баллов.

Результаты ЕГЭ по биологии станут известны не позднее 28 июня, по иностранным языкам не позднее 4 июля. Основной период ЕГЭ подходит к завершению. Впереди, кроме устной части ЕГЭ по иностранным языкам, только информатика — 19 и 20 июня.