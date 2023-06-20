Обладателями максимального балла по истории стали одиннадцатиклассники из школы №20 Липецка и «Школы Диалог». Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов считает, что ЕГЭ – это пропуск к дальнейшему образованию.

«Наша основная задача – создать условия для непрерывного образовательного процесса, который способен обеспечить качество образования и воспитания подрастающего поколения. Важно, чтобы выпускники школ и дальше хотели учиться, работать над собой, расти и развиваться. Чтобы достичь успеха, нужно найти свой путь, и тогда будут открыты все дороги, появятся неограниченные возможности», – отмечает Игорь Артамонов.

Экзамен по истории выпускники 11-х классов сдавали 5 июня. Экзамен состоял из двух частей. Это 10 заданий базового уровня сложности и 11 — повышенного и высокого уровней. В этом году число заданий увеличилось до 21 (с 19 в 2022-м). Появились задания на проверку знаний фактов истории Великой Отечественной войны. Также у выпускников проверили умения сравнивать исторические события, процессы, явления, сообщили в управлении образования и наук Липецкой области.