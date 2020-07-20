ЕГЭ по китайскому языку сдал один выпускник в Липецкой области. 559 человек сдавали английский

Экзамен по биологии сегодня сдавали 813 выпускников Липецкой области, а письменную часть по иностранным языкам выполняли 580 выпускников. ЕГЭ по английскому языку сдавали 559 человек, по немецкому языку – 15, по французскому языку – пять, один выпускник Липецкой области сдал ЕГЭ по китайскому языку.

В этом году во время проведения ЕГЭ особое внимание уделяется вопросам безопасности жизни и здоровья выпускников. Экзамены проходят с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора по проведению итоговой аттестации. Для педагогов, присутствующих на экзамене, были предусмотрены средства индивидуальной защиты: маски и перчатки.

Экзамен прошел без нарушений и технологических сбоев. За ходом его проведения следил 41 общественный наблюдатель. Далее выпускникам предстоит сдать устную часть ЕГЭ по иностранным языкам, которая пройдет 22 и 23 июля 2020 года.

«В этом году и подготовка к экзамену, и сам ЕГЭ проходят в нестандартных условиях, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Поэтому главное, я думаю, – это позитивный настрой. Ни в коем случае нельзя огорчаться, если не получил желаемого балла. Всегда нужно помнить о том, что если закрывается одна дверь, то открывается другая. Верьте в себя, дорогие выпускники, и успех обязательно придет».