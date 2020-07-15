ЕГЭ по обществознанию и химии планируют сдавать более 3,4 тысяч липецких выпускников. Экзамен – 16 июля

ЕГЭ по обществознанию и химии в Липецкой области планируют сдавать более 3,4 тысяч выпускников. Для проведения ЕГЭ 16 июля организованы 29 пунктов проведения экзамена (ППЭ) в образовательных организациях.

ЕГЭ по обществознанию планируют сдавать более 2,7 тысяч выпускников. На сдачу ЕГЭ по химии заявления подали более 700 человек. На выполнение работ по обществознанию и химии отводится 3 часа 55 минут. Дата объявления результатов экзаменов не позднее 30 июля 2020 года.

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по проведению экзаменов и итоговой аттестации в ППЭ будет обеспечена социальная дистанция между обучающимися не менее 1,5 метров, организована зигзагообразная рассадка участников экзамена по одному человеку за партой и не более 15 человек в аудитории.

Все пункты проведения экзамена оснащены бесконтактными термометрами для осуществления термометрии на входе, а также санитайзерами, расположенными как при входе в ППЭ, так и в каждой аудитории. Всем участникам экзамена при входе в ППЭ будет осуществляться обработка рук кожными антисептиками. Для педагогов, присутствующих на экзамене, предусмотрены средства индивидуальной защиты: маски и перчатки.

В целях психологического комфорта участникам ЕГЭ наличие маски предполагается по желанию.

Питьевой режим будет организован с использованием воды в емкостях промышленного производства или через установки с дозированным разливом воды (кулеры, помпы) и достаточного количества одноразовой посуды.

Все ППЭ оснащены оборудованием (в т.ч. резервным оборудованием) для организации технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов непосредственно в аудиториях, а также последующее сканирование бланков участников в штабе ППЭ.

Напомним, всего в Липецкой области в основной период ЕГЭ 2020 года планируют принять участие более 5300 человек, из них около 360 человек – выпускники прошлых лет.