Почти 5 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ в этом году в Липецкой области. Об этом сегодня говорилось в региональном управлении образования и науки на пресс-конференции, посвященной предстоящей государственной итоговой аттестации (ГИА). С журналистами местных СМИ беседовала начальник управления Лилия Загеева.

Она сообщила, что в этом году проведение ЕГЭ разделено на три периода: досрочный (с 21 марта по 18 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля) и дополнительный (с 5 по 20 сентября). В Липецкой области экзамены будут сдавать 4628 выпускников. Для получения аттестата им нужно сдать два обязательных предмета – русский язык и базовую или профильную математику. Для поступления в вуз – еще и экзамены по выбору.

Основной период ЕГЭ-2022 начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку пройдет 30 мая, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам – 16 и 17 июня, по информатике и ИКТ – 20 и 21 июня. ЕГЭ по профильной и базовой математике также запланированы в разные дни- 2 и 3 июня соответственно. 6 июня в основной период ЕГЭ пройдут экзамены по истории и физике, 9 июня – по обществознанию, 14 июня – по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам. В дополнительный период в сентябре ЕГЭ пройдет только по обязательным предметам (русскому языку и базовой математике) для тех выпускников, которые не получили аттестат.

«С этого года выпускные экзамены проводятся на основе нового федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. В структуру контрольных измерительных материалов включены новые задания, которые позволят применить полученные знания. Нововведений в ОГЭ по сравнению с 2021-м не ожидается», – рассказала Лилия Загеева.

Проведение ОГЭ также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 17 мая), основной (с 20 мая по 2 июля) и дополнительный (с 5 по 24 сентября). В этом году экзамены сдают 11000 девятиклассников. Для них планируется провести испытания в привычном формате по четырем предметам – это русский язык, математика и два по выбору.

1 февраля 2022 года будет завершен прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации для выпускников 11 классов, 1 марта – для выпускников 9 классов. 9 февраля состоится собеседование по русскому языку для девятиклассников. Зачет по собеседованию станет пропуском на ОГЭ, без него ученик не будет допущен к экзаменам. Одиннадцатиклассники уже написали итоговое сочинение, которое является условием допуска к ЕГЭ. 94% участников получили «зачет».

«В марте в регионе будет сформировано 34 пункта для проведения ЕГЭ в школах. За порядком на экзаменах будут тщательно следить. Во всех аудиториях ведется онлайн-видеонаблюдение. По федеральной инициативе в регионе сформирован Корпус общественных наблюдателей и функционирует ситуационно-информационный центр онлайн-наблюдателей на 125 мест», – прокомментировала Лилия Загеева.

До конца февраля во всех муниципалитетах пройдут родительские собрания «ЕГЭ – выбор будущего». На весну запланированы две ежегодные акции, это «100 баллов для победы» и «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В апреле стартует региональный онлайн-марафон по подготовке выпускников к экзаменам. Трансляции будут доступны на сайте управления образования и науки Липецкой области. Там же размещены телефоны горячих линий по вопросам ЕГЭ и ОГЭ.

Как отметили в региональном управлении образования и науки, государственная итоговая аттестация в Липецкой области будет проводиться с соблюдением всех противоэпидемических мер. Они включают в себя применение дезинфицирующих средств в пунктах проведения экзамена, использование масок, бесконтактную термометрию на входе, наличие дозаторов и антисептиков, соблюдение социальной дистанции.