Сегодня на экзамен по обществознанию зарегистрировалось 120 человек. Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий: 16 заданий с кратким ответом и 9 с развёрнутым. На ее выполнение отводится 3 часа 30 минут. Минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42 балла.

ЕГЭ по химии сдадут 43 человека. В контрольных измерительных материалах этого года сокращено общее количество заданий, с 35 до 34.

Доли заданий разного уровня сложности сохранены: заданий базового уровня сложности – 20, повышенного – 8 и высокого уровня сложности (2 часть экзаменационной работы) – 6. Изменения коснулись только первой части. Задания второй части – с развернутым ответом – остались без изменения. На выполнение заданий по химии будет 3 часа 30 минут. Минимальное количество баллов ЕГЭ – 36.