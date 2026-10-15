Его имя теперь — на мемориальной доске

В Павловке увековечили подвиг земляка РАЗМОЛОДИНА Ивана Викторовича, погибшего на СВО и посмертно награждённого орденом Мужества. Он здесь жил и отсюда ушёл защищать Родину.

Очень символично, что доску открыли рядом с памятником, воздвигнутым в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. Связь поколений защитников Родины — это не просто слова, а живая память, которая передаётся от старшего поколения к младшему, скрепляя историю семьи и страны. Она проявляется в том, как бережно хранят рассказы о героях и стараются быть достойными их подвига.

В этот печальноторжественный день здесь собралось множество народу. Земляки, родственники, одноклассники, учителя, школьники… На открытие доски пришли все, кто знал Ивана. Оттого оно и получилось таким душевным.

И все павловцы отзываются об Иване как о светлом и добром человеке. Тут же мама и папа погибшего. «Валентина Фроловна и Виктор Николаевич, спасибо вам за сына», — эти слова много раз услышали родители и от ведущих мероприятия, и от приглашённых гостей. Перед собравшимися выступили заместитель главы администрации Добринского округа Ирина Борисовна Рязанцева, глава местного территориального отдела Елена Евгеньевна Зюзина, представитель военкомата Олег Валерьевич Чикалов. Все они благодарили отца с матерью, выражая им сочувствие и желая крепости духа. Очень эмоциональным было выступление И.Б. Рязанцевой, которая тоже является мамой участника боевых действий. Это ей всё близко и понятно.

При разговоре с автором материала отец старается вести себя сдержанно, мама делилась очень сокровенными воспоминаниями.

Родители погибшего воина Ивана Размолодина, посмертно награждённого орденом Мужества, Виктор Николаевич и Валентина Фроловна Размолодины.

— У нас долго не было детей, — рассказывает она, — я молила Бога, чтоб осчастливил меня радостью материнства. И уже имена приготовила своим деткам. Всегда знала: родится мальчик — Ванюшка, девочка — Настя. Мне уж было 37, когда Ваня появился у нас. Он нам с отцом был настоящей отрадой. Единственный сынок… Только молитва меня сейчас и спасает. Родился 3 августа 1990 года, отважно погиб 22 августа в 2023-м. В день своего рождения позвонил нам и сказал, что больше позвонить не сможет. Видно, предчувствовал гибель. До того фотографию присылал, где он 9 Мая стоит на снимке под Макеевкой, а на груди маленькая веточка сирени. Сынок очень её любил.

9 Мая 2023 года. Иван Размолодин встречает День Победы с любимой сиренью на груди.

Из этих мелочей и складывается портрет человека, погибшего за Родину. И каждый говоривший вновь и вновь вспоминал, каким Иван был добрым и трудолюбивым человеком.

— Мы, односельчане, его очень уважали, — говорит сотрудница сельсовета Галина Ивановна Дымова, — отец механизатором работал, он ему всегда помогал, а после учёбы и сам сел на трактор. Отзывчивый, никогда ни в чём не откажет. По мобилизации отправился на СВО одним из первых. Вспоминаю его улыбку и последние слова: «Иду защищать Родину. Мы быстро разобьём укрофашистов, и я вернусь». Видно, не суждено. Судьба такая.

— Как все дети, рос обыкновенным шаловливым мальчишкой, только без всякой злобы подшучивал над одноклассниками, — вступает в разговор первая учительница погибшего героя Татьяна Викторовна Турецких. — Только вот случилось такое, и я вспоминаю, как Ванька стоял всегда за справедливость, был честным ребёнком. Так страшно говорить это слово — «был»…

Родители Ивана Размолодина Валентина Фроловна и Виктор Николаевич с его первой учительницей Т.В. Турецких (слева) и одноклассниками сына.

Проникновенно говорил о своём прихожанине отец Димитрий (Корнеев), настоятель Никольского храма с. Павловка. С возгласа «Христос Воскресе!» началась его речь. Батюшка ещё раз напомнил землякам, что все погибшие защитники Отечества — воины Христовы, они уже в Царствии Небесном, в том числе и Иван Размолодин. И пусть это будет утешением его родителям, воспитавшим достойного сына.

На открытии мемориальной доски в честь Ивана Размолодина проникновенную речь произнёс отец Димитрий (Корнеев), настоятель Покровского храма с. Павловка.

Педагог Галина Николаевна Рукина посвятила ученику-земляку и всем таким же, как он, бойцам своё стихотворение «Сыну вслед».

Я сыночка берегла и для радости растила,

Ну откуда вдруг война свои когти запустила?

Раньше времени сыны стали строже и суровей.

И другие видят сны, ведь к огню ведут дороги.

Враг беснуется, ему русский дух мешает очень:

«Вот бы сделать нам вражду, вот бы отхватить кусочек».

Сколько их со всех веков, тех, которые грозили.

Сколько сложено голов, но жива, как свет, Россия!

Не щади врага, сынок: он дитя не пожалеет,

Он с Америкой дружок, а они карать умеют.

След историй не делим. Не делимы вера, люди.

Выстоим и победим, и ещё сильнее будем!