Его уважали во всем районе

Сегодня ветераны ОМВД Добринского района будут отмечать свой праздник. Вот уже четырнадцатый раз после торжественного собрания они соберутся вместе за праздничным столом и вспомнят своих сослуживцев, ушедших в мир иной. И, конечно, не обойдут вниманием нашего замполита Николая Григорьевича Глотова, сыгравшего заметную роль в жизни каждого сотрудника, работавшего с ним.

Николай Григорьевич — поистине легендарная личность в Добринском РОВД. Вспоминая о нем, так и напрашиваются строчки из лермонтовского стихотворения «Бородино»: «… слуга царю, отец — солдатам!». Да, он был таким, уважаемый нами Николай Григорьевич! Человек с большой буквы, мягкий, добрый, понимающий, тончайший психолог, справедливый, честный, принципиальный, с чувством юмора, высокий, красивый мужчина. А какой был рассказчик!

Н.Г. Глотов был первым замполитом в нашем отделе. До него в Добринском РОВД не было такой штатной единицы.

Институт замполитов в органы внутренних дел был введен в 1968 году приказом министра МВД СССР Н.А. Щелокова. В их обязанности входила политико-воспитательная и кадровая работа с личным составом ОВД. Должности заместителей начальников по политико-воспитательной работе вводились в органах милиции, насчитывающих более 50 сотрудников. Так как в нашем районе их численность была на десяток меньше, то эта единица появилась позже, в 1973 году. Институт замполитов существовал до 1991 года. Потом эту должность не раз переименовывали. Сейчас это заместитель начальника ОМВД — начальник группы по работе с личным составом.

И вот в 1973 году в Добринском РОВД появился замполит. Кто он такой и откуда взялся? С большим трудом удалось восстановить жизненный путь Н.Г. Глотова, человека, после увольнения которого никто не имел в этой должности авторитета, равного ему.

Николай Григорьевич родился 3 марта 1942 года в селе Нижняя Матренка Хворостянского тогда района. В 1949 году пошел в 1 класс «Коса-Серп» начальной школы Нижнематренского сельсовета. В 1953-м окончил ее с отличием, о чем свидетельствует похвальная грамота с портретами В.И. Ленина и И.В. Сталина. Среднее образование Н. Глотов получил в Нижнематренской школе, которую окончил в 1959 году. Там же вступил в комсомол.

По окончании школы Николай Григорьевич работал начальником Добринской конторы связи в с. Отскочном. В 1965 году вступил в члены КПСС и его, добросовестного и профессионального сотрудника, назначили бухгалтером-ревизором в районный узел связи.

В сентябре 1970-го Н.Г. Глотова пригласили на работу в аппарат РК КПСС инструктором организационного отдела. Это было при первом секретаре Добринского райкома партии В.В. Донских. Здесь он трудился несколько месяцев. Как раз в это время искали человека на должность замполита в РОВД. Выбор пал на перспективного и подающего надежды Н.Г. Глотова. Однако была одна неувязка: Николай Григорьевич не служил в армии.

Вероятно, дополнительным набором 8 декабря 1970 года двадцативосьмилетнего Николая призывают на срочную службу. Служил в г. Ровно Украинской ССР. Там ему присваивают офицерское воинское звание — младший лейтенант. 26 апреля 1972 года за высокие показатели в боевой и политической подготовке он награждается почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. А в ноябре этого же года за умелое обучение и воспитание подчиненных получает грамоту за подписью командира своей войсковой части. И таких поощрений у него будет немало.

После демобилизации Глотова назначили замполитом Добринского РОВД. Одновременно Николай Григорьевич был и секретарем первичной партийной организации РОВД.

На работу он всегда приходил в форме. Я никогда не видела его в гражданской одежде. Зимой — в шинели, осенью — в форменном плаще. Правда, иногда он мог приехать на работу на велосипеде. И еще у него была такая привычка: держать за ухом папиросу или карандаш. В шутку называл всех «карьеристами».

К работе относился добросовестно. Все успевал один: оформлял документы по приему на работу, писал представления на звания и поощрения, проводил партийные собрания и присутствовал на комсомольских, руководил коммунистическими субботниками, собирал личный состав на строительство сахарного завода, прополку свеклы или заготовку сена. А еще замполит работал с редколлегией стенной газеты «На страже закона», направлял личный состав на учебу, курсы, соревнования, часто выезжал с начальником милиции на раскрытие преступлений — всего и не перечислить.

При замполите Глотове наш райотдел занимал первые места в соцсоревновании среди отделов милиции области. Переходящее Красное знамя постоянно стояло у нас в левом углу ленинской комнаты.

В 1988 году Н.Г. Глотова перевели на службу в инспекцию исправительных работ. Оттуда он и ушел на пенсию в апреле 1994 года в звании майора милиции. За многолетнюю добросовестную работу награжден ведомственными медалями, грамотами, благодарственными письмами.

Умер Н.Г. Глотов в апреле 1997 года. Похоронен с воинскими почестями на своей малой родине в с. Нижняя Матренка. Проститься с ним пришло огромное количество добринцев, так как он имел большой авторитет не только среди коллег, но и во всем нашем районе.

Николай Григорьевич был женат, имел четырех сыновей.

Вот такие легендарные личности, служившие в советское время в органах внутренних дел, вели коллектив к выполнению поставленных задач, своим непререкаемым авторитетом воспитывали личный состав.