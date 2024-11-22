Руководителем управления сельского хозяйства Липецкой области назначена Екатерина Маркова. К своим обязанностям она приступила сегодня, 22 ноября. Ранее руководивший ведомством Сергей Кузовлев переведён на должность начальника Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области.

Екатерина Сергеевна Маркова родилась в 1985 году. В 2007-м окончила Липецкий государственный педагогический университет, специальность «менеджер/государственное и муниципальное управление». Трудовую деятельность начала учителем экономики в школе села Кузьминские Отвержки, совмещая работу научным сотрудником на факультете экономики и информатики в ЛГПУ. Затем занимала ряд должностей в ГНУ НИИ экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-черноземного района РФ Российской академии сельскохозяйственных наук в Воронеже.

Трудилась в ЛГТУ, где в разные годы была доцентом кафедры менеджмента, а потом её заведующей, также занимала в этом вузе должность завкафедрой государственного управления и менеджмента.

С 7 ноября 2024 года и до настоящего назначения была советником губернатора Липецкой области.