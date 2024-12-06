5 декабря 95-й день рождения отметила Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Добринского района Екатерина Сергеевна ВЕРЗИЛИНА из поселка Ильича.

О важной дате напоминает паблик Добринской централизованной библиотечной системы.

Родилась Екатерина Сергеевна в семье коммунаров в поселке Ильича. Рано начала работать в колхозе. И сразу поставила цель – побить рекорды, достигнутые свекловичницами нашего района послевоенных лет.

С 1958 года Е. С. Верзилина – звеньевая свекловичного звена, в котором работали 50 постоянных свекловичниц, за ними закрепили 150 гектаров сахарной свеклы. Очень тяжелый был труд, почти все делалось вручную. Но постепенно стала внедряться новая техника, применяться ядохимикаты в борьбе с вредителями, и уже в 1968 году звено получило небывалый по тем временам урожай – 421 ц сладких корней с каждого гектара. За это Верзилиной вручили первую награду – медаль ВДНХ.

Из года в год накапливался опыт, росло мастерство. В 1971 году звеньевая была удостоена ордена Ленина за бескорыстный труд и высокие урожаи сахарной свеклы.

Свою же самую главную награду она получила в 1973 году. Е. С. Верзилина были удостоены звания Героя Социалистического Труда с вручением золотых звезд и орденов Ленина.

В это время Е. С. Верзилина вступает в ряды КПСС и активно занимается общественной работой.

Добрый след оставила эта женщина как неутомимая труженица и неуёмная общественница. А еще, конечно, она замечательная мать, бабушка и прабабушка.

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